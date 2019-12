Green Day, in un nuovo videogioco si possono suonare le loro canzoni in realtà virtuale! Guarda il video

I Green Day hanno annunciato una grande novità che farà felici tutti i loro fan: da oggi è infatti possibile utilizzare le canzoni della band in un nuovo videogioco, disponibile in realtà virtuale.

La band ha reso disponibile, per un costo di 8,99 dollari, un pacchetto di 6 canzoni, ossia American Idiot, Boulevard Of Broken Dreams, Holiday, Minority, Father Of All… e l’ultimo singolo, Fire, Ready, Aim. Il gioco, disponibile per le principali consolle, sembra essere molto divertente: utilizzando i controller che simulano delle spade laser, in sostanza bisogna colpire dei blocchi colorati che si muovono a ritmo di musica verso il giocatore.

“La realtà virtuale è rock ‘n’ roll – ha dichiarato Billie Joe Armstrong in un comunicato – è intrepida, è stimolante per come ti presenta le cose e non accetta mai un no come risposta. Inoltre, è il modo più coinvolgente e unico attraverso il quale i nostri fan di tutto il mondo possono cimentarsi con la nostra musica. Allacciate le cinture!”.

La notizia, in realtà, era nell’aria già da qualche giorno, ossia da quando, in occasione dei Game Awards, la band ha annunciato che era in programma un grande annuncio in questo ambito.

GREEN DAY MUSIC PACK RELEASED @GreenDay Music Pack features six of the band's most iconic hits & new singles.



With this big update also come 360°/90° Levels, Playlists, adaptive volume & height settings, new UI for song detail, 360° support for Level Editor & more! pic.twitter.com/qWYMS8BKE4 — Beat Saber (@BeatSaber) 13 dicembre 2019

Non è la prima volta che i Green Day compaiono in un videogioco, visto che nel 2010 sono stati i protagonisti di Green Day: Rock Band, mentre in seguito molte loro canzoni sono state inserite nel celebre gioco Guitar Hero. In attesa dell’uscita del nuovo album, prevista per febbraio prossimo, e del conseguente tour che farà tappa anche in Italia a giugno del 2020, i fan dei Green Day possono dunque divertirsi a giocare con la musica dei loro beniamini.