Robert Plant racconta: “Dopo la fine dei Led Zeppelin suonavo gratis nei piccoli club in Inghilterra”

In una nuova intervista pubblicata sul suo podcast Digging Deep, Robert Plant ha deciso di parlare di quello che forse è stato il momento più complicato e delicato della sua vita, ossia quello dopo la morte di John Bonham e la successiva fine della sua esperienza con i Led Zeppelin. Per il leggendario frontman non è stato affatto semplice intraprendere la carriera solista e all’inizio ha vissuto dei momenti davvero difficili.

“Nell’81, ’82 e ’83 ho cercato disperatamente di scrivere nuove canzoni per allontanarmi dalla mia prima esperienza musicale – ha spiegato il cantante – a dirla tutta, molti anni prima di allora andai ai Rockfield Studios di Monmouth, in Galles, dove Dave Edmunds (musicista gallese ndr) stava registrando I Knew the Bride When She Used to Rock ‘n’ Roll e roba del genere. Il suo contratto con l’etichetta RCA stava per scadere e io adoravo la sfacciataggine del suo rock ‘n’ roll. Sembrava come quello degli anni ’60 proveniente da Nashville e Edmunds era al comando di quel genere. Aveva davvero una band grandiosa”.

“Così andai ai Rockfield Studios – ha proseguito Plant – il posto mi piacque molto. Incontrai Dave e lo convinsi a firmare per la Swan Song Records e poi ho proseguito con i miei affari, lui ha riscosso un grande successo e ha vissuto un bel periodo. Io ero solito passare spesso da quelle parti perché il confine con il Galles per me è una sorta di mana e inoltre laggiù ci sono posti davvero belli”. Se il musicista ha fatto tutta questa premessa c’è un perché: ai Rockfield Studios poi ci tornò per ripartire da zero. “Alla fine del 1980 non avevo un posto dove andare – ha raccontato ancora – i Led Zeppelin erano finiti, John era morto, così ho formato una band chiamata Honeydrippers”.

Fu proprio con questo gruppo che Robert Plant ricominciò a esibirsi live, anche se in posti ben lontani da quelli ai quali era abituato con i Led Zeppelin: “Suonavamo gratis nei club in tutta l’Inghilterra – ha spiegato – era una band grandiosa perché era composta da grandi musicisti. Robbie Blunt e Andy Silvester erano i due chitarristi, erano entrambi musicisti straordinari e lo sono tuttora”. Prima di suonare in un club, però, la band adottò uno stratagemma per scoprire se il pubblico fosse o meno a conoscenza dell’arrivo di Robert Plant: “Il nostro autista andava all’entrata e chiedeva ‘Chi suona qui stasera?’ – ha spiegato – se menzionavano il mio nome ce ne andavamo”. L’intento degli Honeydrippers era quello di suonare la musica che volevano e non quella appartenente al passato di Plant; inoltre non volevano attirare l’attenzione del grande pubblico per la sua presenza.

Poco tempo dopo, però, Plant e i suoi compagni si resero conto che non avrebbero potuto andare avanti così a lungo, suonando sempre le stesse cover negli stessi piccoli club, davanti a una decina di persone. Così l’ex cantante degli Zeppelin decise di formare una vera e propria band con dei pezzi originali: “Andai ai Rockfield Studios, o meglio, andai in quelli che oggi sono conosciuti come Monnow Valley Studios – ha raccontato ancora, ricollegandosi alla premessa – e ho messo su un gruppo insieme a Cozy Powell, Paul Martinez, Robbie Blunt e Andy Silvester che, per iniziare, suonò il basso”.

“Conobbi Andy quando suonava in un gruppo chiamato The Shades of Blue che si esibiva nella Black Country – ha proseguito Plant – era un gruppo favoloso che suonava roba R&B davvero forte. E fu così che formammo questa band, iniziammo a scrivere canzoni che ci vennero fuori così, per caso. Alla fine Andy però decise di tirarsi indietro e così al suo posto al basso arrivò Paul Martinez. A quel punto ci chiudemmo in studio e iniziammo a registrare”. Gli Honeydrippers, dunque, rappresentarono per Robert Plant un nuovo inizio, il punto di partenza per quella che è poi stata la sua carriera senza i Led Zeppelin.