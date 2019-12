Mötley Crüe, Tommy Lee e le idee per il The Stadium Tour: “Abbiamo iniziato a progettare qualcosa di incredibile”

Il tour d’addio del 2015 dei Mötley Crüe è stato davvero spettacolare: la band di Vince Neil, Tommy Lee, Mick Mars e Nikki Sixx per l’occasione è riuscita a creare una scenografia incredibile, tra luci, giochi pirotecnici e strutture mobili che hanno consentito ai musicisti di suonare spostandosi sopra il pubblico.

Di certo, quattro anni fa i quattro non pensavano che sarebbero tornati sul palco insieme, anche perché, appunto, quello era stato presentato come il tour d’addio in quanto poi i Mötley Crüe si sarebbero ritirati dalle scene. Inaspettatamente, invece, poche settimane fa la band ha annunciato un nuovo reunion tour, ribattezzato “The Stadium Tour”, che li vedrà esibirsi insieme ai Def Leppard e ai Poison. Avendo cambiato idea sul ritiro dalle scene, adesso i Mötley Crüe dovranno escogitare qualche altro effetto speciale per superare quelli utilizzati nel tour d’addio.

I musicisti, in effetti, hanno già iniziato a pensarci, anche perché il tempo stringe, visto che il tour inizierà nel luglio del 2020. Nei giorni scorsi Tommy Lee ha spiegato ai microfoni di SiriusXM: “Non so cosa dobbiamo ancora fare. Abbiamo iniziato a progettare la produzione un paio di giorni fa – ha detto per poi aggiungere – abbiamo sempre messo tutto ciò che ci veniva in mente nel design e nella produzione, cercando sempre di realizzare uno show che poi, all’uscita dal concerto, faccia dire agli spettatori ‘È stato qualcosa di folle’”.

“Oggi abbiamo a disposizione molti nuovi mezzi tecnologici che ancora non abbiamo avuto modo di sperimentare – ha continuato il batterista – per questo motivo siamo molto eccitati. Stiamo mettendo su qualcosa di incredibile. E, calcolando che i concerti si terranno negli stadi, tutto quanto sarà quattro volte più grande di ciò che abbiamo fatto in passato”. I Mötley Crüe sono famosi per le loro trovate sceniche sin dagli anni ’80, quando hanno realizzato scenografie innovative che lasciavano puntualmente i fan a bocca aperta, come ad esempio quella in cui la piattaforma dove si trovava Lee con la sua batteria ruotava di circa 90 gradi per far vedere al pubblico la sua performance, considerando che i batteristi, in fatto di visibilità, sono sempre un po’ penalizzati, trovandosi di norma in fondo al palco.

È dunque davvero impossibile prevedere cosa si inventeranno per questo nuovo e inaspettato tour: quel che è certo, è che ciascuno show previsto sarà qualcosa di spettacolare.