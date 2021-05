Arriva la reunion di Friends!

A 17 anni di distanza dalla puntata finale di Friends, la celebre serie che ha fatto appassionare e divertire milioni di fan in tutto il mondo tra il 1994 e il 2004, il cast dei sei protagonisti torna sul set, con ospiti davvero speciali del calibro di David Beckham, Justin Bieber, Cara Delevigne, Cindy Crawford e Lady Gaga, ma indiscrezioni parlano anche di Brad Pitt.

La speciale reunion sarà di fatto una retrospettiva degli attori principali, così come si intuisce dal trailer andato in onda il 19 maggio su HBO Max, e uscirà il 27 maggio con il titolo The One Where They Get Back Together (in contemporanea anche in Italia)

I fan sono già letteralmente impazziti e non vedono l’ora che arrivi l’episodio più atteso dell’anno, o meglio il cast reunion di Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, sperando di non rimanere delusi.