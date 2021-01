Ecco quali saranno le professioni più richieste del 2021

L’emergenza sanitaria ha stravolto e rivoluzionato anche il mercato del lavoro. Il lockdown imposto per contenere il contagio da Covid-19 si è tradotto nella crescita del fenomeno dello smartworking e ha accelerato il processo di digitalizzazione del lavoro. A beneficiarne, come emerso dalle ricerche condotte da Assolavoro, Union Camere ed Experis, sono figure sempre più specializzate.

Assolavoro si è concentrata sugli annunci di ricerca fatti dalle piattaforme Linkedin e Trovit. Le 30 professioni più richieste, incrociando i dati, sono state suddivise per qualifiche. Per quelle ad alta qualifica svettano tutte le mansioni legate alla medicina: infermieri, tecnici di laboratorio e medici monopolizzano il podio. A seguire si incontrano software engineer e Java software engineer, analisti software, sistemisti, tecnici di reti e onsite manager. Completano la top ten responsabili di vendita, analisti commerciali ed export manager.

Per la professionalità a media-qualifica la prima piazza è appannaggio degli operatori socio-sanitari, seguiti da specialisti amministrativi e contabili. Appena fuori dal podio gli specialisti del credito, davanti a responsabili di negozio, consulenti di vendita, badanti, personale di assistenza ai clienti, call center e addetti helpdesk. Nel mercato della bassa qualifica la ricerca si concentra principalmente su metalmeccanici specializzati e turnisti, ma non se la passano male neanche carpentieri e muratori. In forte crescita anche i corrieri e gli autisti, mai come in questo periodo accolti come una manna dal cielo da chi è impossibilitato a spostarsi di casa.

Union Camere e Anpal hanno invece evidenziato che le professioni più richieste si distribuiscono in maniera eterogenea in tutti i settori. Il primo riguarda quello della programmazione e dello sviluppo, in assoluto l’ambito lavorativo più dinamico dell’ultimo lustro. Nel processo di digital transformation che sta investendo tutte le aziende, assume un ruolo cruciale la figura del devoloper, lo sviluppatore informatico che progetta e gestisce i codici per i sistemi operativi e per i software aziendali. Alle sue spalle si colloca il web marketing specialist, ossia colui che ha il compito di pianificare la presenza online dell’azienda e divulgarne l’immagine. Sul podio anche l’HR Specialist, che ha come mission la selezione e la gestione del personale. Subito dopo si incontrano le figure di qualità e controllo nella distribuzione e quelle relative alla sicurezza digitale: AI Specialist, Big Data Analyst e Data Protection Officer.

Experis, infine, ha passato al setaccio le figure tech più ricercate in questo periodo. Nell’ordine si trovano developer, machine learning specialist, cloud architect, cyber security manager, data scientist/data analyst, e system administrator. Di cosa si occupano? Semplicemente di favorire la transizione tecnologica delle imprese, garantendone lo sviluppo in tutta sicurezza. Le qualità più apprezzate dagli HR, invece, non sono state particolarmente influenzate dal periodo. Chi assume cerca flessibilità, doti comunicative, capacità di lavorare in team, gestione dello stress e problem solving.