Il messaggio di Natale della Regina Elisabetta sarà trasmesso su Alexa

A conclusione di un anno decisamente fuori dal comune, anche il discorso natalizio della regina d'Inghilterra si svolgerà in modo inconsueto. Il messaggio sarà infatti trasmesso e diffuso anche tramite smart speaker della serie Echo di Amazon. A riferirlo è stata proprio l'azienda di Jeff Bezos.

Ovviamente gli utenti provvisti degli altoparlanti intelligenti non avranno l'esclusiva. Ma questo canale si affiancherà a quelli più tradizionali per la trasmissione in streaming, consentendo a chiunque di ascoltarlo da qualunque parte del mondo.

Oltre a sintonizzarsi sulla BBC alle ore 16:00, dunque, i sudditi di sua maestà (e non solo) potranno interpellare Alexa pronunciando il comando: "Alexa, play the Queen’s Christmas Day message" (cioè: "Alexa, riproduci il messaggio di Natale della Regina"). Il messaggio, dopo la trasmissione in diretta streaming, resterà ancora disponibile per l'ascolto utilizzando lo stesso comando di attivazione.

Per chi non dovesse disporre di un dispositivo Echo, comunque, la stazione BBC Radio 4 sarà accessibile anche utilizzando i gadget della gamma Google Home e tutte le app di radio online.

