La pizzeria in cui si può pagare il conto con i vinili! Ecco dove si trova

Una bella pizza margherita, qualcosa da bere, magari un dolce. E poi, al momento del conto, per pagare niente contanti o carta di credito, ma... un bel disco in vinile. E' quello che succede a Firenze, nella pizzeria Melloo, che ha introdotto un'originale modalità di pagamento battezzata "vinyl coin".

Chi vuole pagare con uno dei propri dischi in vinile chiede alla cassa di farne la valutazione, che avviene secondo le quotazioni del sito specializzato discogs.com, sulla base della classificazione internazionale "Goldmine Standard". A determinare il valore del disco, la sua rarità e lo stato di conservazione di copertina e vinile.

Il valore del disco viene poi scontato dal prezzo della cena. E se il vinile valesse più del conto da pagare? Niente paura, si otterrebbero dei buoni per una nuova cena nel locale.

L'idea è senz'altro unica e permette di arricchire la collezione di vinili della pizzeria, che si possono ascoltare anche durante la cena.

Non si sono limitazioni di genere: tutti i vinili sono ben accolti, dal rock al pop, dal blues al country. Il titolare del locale, Massimo Mauceri, ha dichiarato al quotidiano La Repubblica: «Al momento risulta essere la prima volta al mondo che viene introdotto un sistema di pagamento simile, che abbiamo ideato per raccogliere persone, dai toscani ai visitatori da tutto il mondo, che vivono il concetto di convivialità come condivisione di buon cibo e buona musica e che, ovviamente, sono appassionate di vinili. Noi aumentiamo i titoli in collezione e la scelta musicale, i clienti si vedono o scontare o offrire la cena, a seconda del valore dischi che hanno portato per la valutazione».

(Foto di Free-Photos da Pixabay/ Blake Wisz on Unsplash.)