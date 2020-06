Nasce il Sentiero dei Parchi in giro per l'Italia

Quest’anno le vacanze è meglio farle in Italia, sia per non rischiare inutili contagi sia per rendere giustizia al nostro Paese che ha tanti luoghi magici da scoprire.

Tra i luoghi c’è anche un nuovo parco nato con un protocollo d’intesa tra Club Alpino italiano e Ministero dell’Ambiente. Il parco si snoda attraverso 25 parchi, con cammini e percorsi per viaggiare senza fretta, rilassarsi e meditare. Tutto in assoluta distanza di sicurezza, ma avvicinandosi invece alla natura.

In Italia sono tanti i percorsi naturali. C’è la Francigena, la Via degli Dei, che collega Bologna a Firenze, il Cammino di San Benedetto e quello di San Francesco.

E adesso arriva il cammino dei cammini perché abbraccerà tutta Italia e permetterà di godere della natura e in questo momento tutti gli italiani hanno ancora più bisogno di stare all’aperto.

Finalmente una buona notizia.