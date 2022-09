I Pearl Jam sul palco del Madison Square Garden di New York: guarda le foto con Chad Smith per la cover di Rockin’ In The Free World

I Pearl Jam si sono esibiti, lo scorso 11 settembre, sul palco del Madison Square Garden di New York, nell’ambito del loro Gigaton Arena Tour. In questa occasione, il batterista dei Red Hot Chili Peppers Chad Smith li ha raggiunti sul palco per esibirsi nella cover del brano di Neil Young Rockin’ In The Free World.

Smith ha così ritrovato anche un suo ex compagno di band nei Peppers, il chitarrista Josh Klinghoffer, che aveva sostituito John Frusciante nel suo – ennesimo – periodo di assenza dal gruppo e che nell’ultimo anno ha suonato con Eddie Vedder e soci.



Al termine della performance, il batterista ha salutato tutti, in particolare il chitarrista dei Pearl Jam Matt Cameron, abbracciandolo. Quest’ultimo, tra l’altro, indossava una maglietta dedicata a Taylor Hawkins.

Oltre a questo momento molto intenso, tutto il concerto è stato dedicato alla ricorrenza dell’11 settembre: Vedder ha sottolineato questo anniversario, raccontando la storia di un fan di nome Mike, presente tra il pubblico, che solitamente non restava mai a New York in quella giornata, per i troppi ricordi, ma che ha pensato che un concerto dei PJ fosse un buon motivo per provare a rimanere.



“Questa è la 37° volta che questa band suona a New York City – ha continuato il cantante – Penso che abbiamo suonato a Seattle tipo 50 volte. Ecco il fatto: non ricordo metà di quei fottuti spettacoli di Seattle. Ma è come se ci ricordassimo ogni singolo live di Manhattan. Questo ha potenzialmente la possibilità di diventare il più memorabile fra tutti. Siamo davvero onorati di trascorrere questo importante appuntamento qui con voi”.



LA SCALETTA DEL CONCERTO



Release

Garden

Come Back

Present Tense

Porch

Dissident

Given to Fly

Who Ever Said

Even Flow

Seven O'Clock

Daughter

Dance of the Clairvoyants

I'm Open

Better Man

Chloe Dancer (Mother Love Bone cover)

Crown of Thorns (Mother Love Bone cover)

Sonic Reducer (Dead Boys cover)

Rearviewmirror



BIS

Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town

Why Go

Do the Evolution

Purple Rain (Prince cover)

Alive

Rockin' in the Free World (Neil Young cover con Chad Smith)

The Star-Spangled Banner