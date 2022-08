Addio Olivia Newton-John, la star di Grease è morta a 73 anni. Il ricordo toccante di John Travolta

Si è spenta all'età di 73 anni dopo una lunga malattia Olivia Newton-John, l'attrice e cantante protagonista di Grease, il leggendario film musical del 1978 diretto Randal Kleiser e interpretato al fianco di John Travolta.

"Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo difficile momento" ha scritto il marito annunciando la scomparsa dell'amata moglie, "Olivia è stato un simbolo di trionfi e speranza per oltre trent'anni condividendo la sua lotta con il cancro al seno". Da 30 anni lottava contro il cancro, scoperto nel 1992.

Attraverso il suo profilo Instagram John Travolta ha voluto ricordare l'amata collega e amica:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da John Travolta (@johntravolta)

"Mia carissima Olivia, hai reso migliori tutte le nostre vite. Il tuo impatto è stato incredibile. Ti amo tanto. Ci vedremo lungo la strada e saremo di nuovo tutti insieme. Sono tuo dal primo momento che ti ho vista e lo sarò per sempre! Il tuo Danny, il tuo John!"

Olivia Newton-John iniziò la sua carriera di cantante nel 1966 incidendo il singolo Till You Say Be Mine dopo aver vinto un concorso canoro. Viene notata immediatamente da grandi produttori musicali e, dopo una breve permanenza in una band chiamata Tomorrow, inizia la sua carriera solista partecipando anche all'Eurovision Song Contest e posizionandosi al quarto posto con il brano Long Live Love.

La sua classe e la sua bravura la potano ad essere scelta per il ruolo che le svolterà per sempre la carriera. Nel 1978 si aggiudica il ruolo di Sandy per il film Grease, al fianco di un giovanissimo e talentuoso John Travolta. La pellicola ebbe un successo enorme e fece conoscere la voce e il volto di Olivia Newton-John in tutto il mondo. LP inciso da Olivia e John, la colonna sonora del fil, rimase ai primi posti delle classifiche di vendita di tutto il mondo per diverse settimane.

Olivia riscosse un grande successo riscuote anche nel 1981 con l'album "Physical" che le fece vincere il Grammy Award come cantante pop dell'anno, miglior video, miglior singolo e miglior artista, oltre a numerosi dischi d'oro e di platino. Un nuovo Grammy arrivò con la pubblicazione del suo Greatest Hit.

GREASE

Diretto dal regista Randal Kleiser Grease venne tratto dal musical scritto da Jim Jacobs e Warren Casey nel 1971. Ambientata negli anni '50 racconta la storia d'amore apparentemente "impossibile" tra due ragazzi: Danny Zuko, il leader di una band della Rydell High School chiamata Thunderbirds (detti T-Birds) e Sandy Olsson, giovane e bellissima ragazza australiana (come Olivia) di origine scandinava. Dopo il loro avvicinamento, e l'inizio di un'amore da sogno, la ragazza è costretta a tornare a casa con la famiglia ma un evento inaspettato permette ai due di incontrarsi di nuovo: dopo l'addio Sandy senza saperlo si iscrive nella stessa scuola di Danny, riavvicinandosi al ragazzo. Il film è pieno di grandi stereotipi e avventure tipiche delle storie adolescenziali americane e permise ad una generazione intera di sognare il moto e le mode irripetibili dei favolosi anni '50.