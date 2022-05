Metallica, annunciato il giradischi ufficiale della band (fatto a mano e in edizione limitata). Tutti i dettagli e le foto

I Metallica hanno annunciato l'uscita di uno degli oggetti più belli e ricercati mai concepiti per il loro menchandising: un giradischi! Sarà realizzato a mano in Europa e sarà lanciato sul mercato in edizione limitata.

Il giradischi, da una forma davvero unica e personale, ha i bordi specchiati e aguzzi, richiamando in sequenza la "M" dell'iconico logo della band.

Il piatto è stato realizzato dalla Pro-Ject che lo descrive così sul sito ufficiale: "La band ha scelto la Pro_ject come partner per creare un giradischi a tema Metallica, continuando l'orgogliosa tradizione di collaborazione del marchio con i grandi artisti". L'azienda ha lavorato negli anni anche con i Beatles e i Rolling Stones.

Il giradischi Metallica Artist Series ha un contorno in metallo con finitura a specchio che gli conferisce un aspetto distintivo: "Il braccio a S viene fornito con una testina e un portatestina integrati Pick it S2 C preinstallati, ma consente un facile ricambio della cartuccia. L'anti-skating e la velocità sono completamente regolabili per la messa a punto e il posizionamento l giradischi in edizione limitata. Un vero investimento per gli audiofili"

Il giradischi dei Metallica sarà messo in vendita alla cifra di 1599,00 dollari entro l'estate. Guarda le foto nella gallery