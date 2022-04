30 anni dal Freddie Mercury Tribute Concert: la storia e le foto del concerto entrato nella storia!

Il 20 aprile 1992, allo stadio di Wembley di Londra davanti a più di 72.000 persone (e più di un miliardo di spettatori collegati da casa), Brian May, Roger Taylor e John Deacon dei Queen organizzarono il leggendario concerto per celebrare insieme ad una incredibile line-up di star (Metallica, Def Leppard, Guns N' Roses, David Bowie, Roger Daltrey Robert Plant, George Michael, Elton John e molti altri) la vita e la musica di Freddie Mercury e raccogliere fondi per la ricerca contro l’AIDS: «Volevamo fare qualcosa per aumentare la consapevolezza sulla malattia e spingere le persone a proteggersi» ha detto Brian May «La stigmatizzazione dell’AIDS durata per molto tempo era un rischio per l’intera umanità».

Tra i momenti più memorabili di quell'irripetibile concerto meritano una menzione speciale l'incredibile performance di George Michael in Somebody To Love e il folle duetto tra Axl Rose ed Elton John in Bohemian Rhapsody.

A seguito dell'esibizione di Michael si diffusero delle voci che indicavano l'ex Wham! come probabile nuovo cantante dei Queen, ma Roger Taylor Ben presto mise a tacere le dicerie: "Ricordo di aver sentito le voci a riguardo, ma non sarebbe andata bene", ha dichiarato Taylor “George non era molto abituato a lavorare con una band dal vivo. Quando ha sentito il potere e la responsabilità che aveva alle spalle durante le prove, non poteva crederci. Pensava di essere su un Concorde o qualcosa del genere".

Il duetto tra il leader dei Guns N' Roses ed Elton John nacque fondamentalmente da una vera e propria improvvisazione tra due incredibili talenti. Per il batterista dei Queen avrebbe potuto non andare in scena: "Ricordo che ero fortemente determinato a far cantare Elton con Axl, il che è stato davvero fantastico, anche perché Axl non si è mai presentato per le prove"

LA SCALETTA DEL LIVE

Metallica – "Enter Sandman", "Sad but True", "Nothing Else Matters"

Extreme – Queen Medley, "Love of My Life" (Gary Cherone & Nuno Bettencourt), "More Than Words"

Def Leppard – "Animal", "Let's Get Rocked", "Now I'm Here" (con Brian May)

Bob Geldof – "Too Late God"

Spinal Tap – "The Majesty of Rock"

U2 – "Until the End of the World" – via satellite da Sacramento, California

Guns N' Roses – "Paradise City", "Knockin' on Heaven's Door"

Mango Groove – "Special Star" – via satellite da Johannesburg, South Africa

Elizabeth Taylor – AIDS Prevention Speech

Queen + Joe Elliott/Slash – "Tie Your Mother Down"

Queen + Roger Daltrey & Tony Iommi – "Heaven and Hell" (intro), "Pinball Wizard" (intro), "I Want It All"

Queen + Zucchero – "Las Palabras de Amor"

Queen + Gary Cherone & Tony Iommi – "Hammer to Fall"

Queen + James Hetfield/Tony Iommi – "Stone Cold Crazy "

Queen + Robert Plant – "Innuendo (including parts of "Kashmir"), "Thank You" (intro), "Crazy Little Thing Called Love"

Brian May + Spike Edney – "Too Much Love Will Kill You"

Queen + Paul Young – "Radio Ga Ga"

Queen + Seal – "Who Wants to Live Forever"

Queen + Lisa Stansfield – "I Want to Break Free"

Queen + David Bowie & Annie Lennox – "Under Pressure"

Queen + Ian Hunter, David Bowie, Mick Ronson, Joe Elliot & Phil Collen – "All the Young Dudes"

Queen + David Bowie & Mick Ronson – "Heroes"

Queen + George Michael – "'39"

Queen + George Michael & Lisa Stansfield – "These Are the Days of Our Lives"

Queen + George Michael – "Somebody to Love"

Queen + Elton John & Axl Rose – "Bohemian Rhapsody"

Queen + Elton John & Tony Iommi – "The Show Must Go On"

Queen + Axl Rose – "We Will Rock You"

Queen - We Are the Champions"

Queen – "God Save the Queen"