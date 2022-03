Aerosmith, Joe Perry ha venduto la sua tenuta (con piscina a forma di chitarra) per 4 milioni e mezzo di dollari. Guarda le foto

Il chitarrista degli Aerosmith Joe Perry è riuscito finalmente a vendere la sua grande tenuta situata a Duxbury, nel Massachusetts, per 4,5 milioni di dollari.

La Brook Haven Farm è una splendida proprietà ricca di comfort e comfort, tra cui un giardino sul tetto, una palestra privata, un fienile indipendente e una piscina a forma di chitarra.

Joe Perry acquistò la casa nel 1988 e da allora ha sempre fatto parte attivamente della comunità del luogo: "Questa città è un posto così speciale per i Perry", ha dichiarato l'agente incaricato della vendita della casa, "è qui che hanno cresciuto i loro figli e hanno dei bei ricordi di Duxbury".

"'Walk This Way' (camminate) in paradiso all'interno di questa magnifica tenuta di campagna composta da 14 stanze e sviluppata su 7 acri (28 mila metri quadrati)", inizia così l'annuncio di vendita della casa. La costruzione principale presenta "soffitti alti, tre caminetti, travi in ​​legno a vista, intarsi in legno personalizzati e una lussuosa suite principale al primo piano". Il "soggiorno informale ma elegante" si collega direttamente a una sala multimediale privata contenente tecnologie per l'intrattenimento di ultima generazione.

La casa presenta una cucina all'avanguardia, completa di una grande isola centrale, elettrodomestici in acciaio inossidabile e ripiani realizzati in quarzo. All'interno è presente anche una sala da tè illuminata dalle grandi finestre che fanno entrare la luce dal grande parco che circonda la tenuta, mentre una sala interamente dedicata al biliardo offre un ulteriore spazio per intrattenere gli ospiti.

La proprietà comprende anche una dependance indipendente composta da tre locali con un bagno e una vera e propria fattoria.

Ma la caratteristica più importante della tenuta, almeno per tutti gli amanti della musica e delle canzoni degli Aerosmith, è che all'interno della vasta tenuta trova posto lo Boneyard Studio di Joe Perry. In questi locali la band registrò gli album Just Push Play e Honkin’ on Bobo. Nello studio sono state scritte anche le parole di brani come "Cryin", "Fever" e "Livin' on the Edge", oltre a tre dei suoi album solisti.