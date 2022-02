Jon Bon Jovi ha messo in vendita il suo appartamento di Manhattan per 22 milioni di dollari. Guarda le foto

Jon Bon Jovi ha messo in vendita il suo lussuosissimo appartamento di Manhattan situato nel Greenwich Village per 22 milioni di dollari. La casa, sviluppata interamente su un piano, ha quattro camere da letto un ascensore privato e un giardino.

L'appartamento comprende anche quattro bagni (più uno di servizio), finestre panoramiche con vista mozzafiato su Lower Manhattan e sul fiume Hudson. All'interno della master suite, la camera padronale, è presente un'ampia cabina armadio e un accogliente bagno con finestra panoramica completamente rivestito in marmo bianco e grigio sulle pareti, sul pavimento e sul bordo della vasca.

L'appartamento è stato acquistato dal rocker del New Jersey nel 2017 per 18,4 milioni di dollari.