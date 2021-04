Whitesnake, David Coverdale ha venduto la mega-villa sul Lago Tahoe per 6,8 milioni. Guarda le foto e i video

Secondo quanto riferito da diverse fonti americane David Coverdale, il grande frontman dei Whitesnake ed ex voce dei Deep Purple, ha venduto la sua storica casa sul Lago Tahoe, in Nevada, per 6,8 milioni di dollari.

Il rocker mise inizialmente in vendita la proprietà nel 2019 per 9,85 milioni di dollari, prima di abbassare il prezzo nel 2020.

Descritta come "un paradiso per coloro che cercano un ambiente privato", la casa è composta da quattro camere da letto, sei bagni, varie sale, piscine all'aperto, una spa, piscine al chiuso e una vista mozzafiato come è possibile intravedere dalle immagini nella gallery in cima a questa pagina.

I soffitti sono finemente decorati con le travi a vista, ha un immenso open space che collega la sala da pranzo con le aree del soggiorno. La cucina è in pietra e marmo e sono presenti una biblioteca, una stanza per i dischi, una per l'ascolto della musica e un home theater, oltre alla già citata piscina coperta e la sauna.

Nonostante le comodità e i lussi costruiti negli anni dal rocker inglese, è stata la bellezza della natura che circonda la magione a far innamorare Coverdale della proprietà. "È semplicemente bellissimo, come se fosse una cartolina mandata da Dio ogni giorno", ha dichiarato il frontman dei Whitesnake durante un'intervista al podcast Paltrocast, “è uno dei laghi alpini più belli del mondo. Non ci sono grattacieli. E nessuno è autorizzato a costruire edifici più alti delle cime degli alberi. Quando le persone arrivavano da Los Angeles, si fermano sul ponte ad apprezzare tutta questa aria fresca. Sì, è un posto davvero fantastico".