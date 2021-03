Lenny Kravitz, è stata messa in vendita la villa di Venice Beach in cui ha vissuto con Lisa Bonet. Guarda le foto

È stata messa in vendita la bellissima villa di Venice Beach, appartenuta a Lenny Kravitz e Lisa Bonet. Situata in quello che forse è il quartiere più artistico di tutta Los Angeles, la casa è circondata da un'atmosfera incredibilmente creativa, composta da quattro camere da letto e tre bagni. Prima che Lisa Bonet e Lenny Kravitz decidessero di vivere lì, la casa era di proprietà dello scultore Guy Dill, famoso per le sue sculture massicce e monolitiche che si possono trovare in musei come il Guggenheim, il Museum of Modern Art e lo Smithsonian. La struttura principale venne edificata nel 1949 e nel 1980 e l'artista Guy Dill incaricò l'architetto di Los Angeles Steven Ehrlich di progettare uno studio adiacente, rimasto pressoché invariato nel corso degli anni.

La figlia della coppia, Zoë Kravitz, ha trascorso i suoi primi anni della sua vita all'interno di quella casa. Anche se il matrimonio è durato solo sei anni, Lenny e Lisa hanno utilizzato la proprietà fino al 2000. Ora la casa e lo studio, complessivamente di 503 metri quadrati, è in vendita per 7,8 milioni di dollari.

La casa è totalmente green poiché è alimentata interamente da pannelli solari e dispone di un sistema di purificazione dell'acqua. All'esterno, nel grande giardino, trovano spazio piante e alberi provenienti da tutto il mondo. La proprietà è estremamente isolata dal centro urbano.

Nonostante la fine del loro matrimonio, Lenny Kravitz e Lisa Bonet sono rimasti ottimi amici. Kravitz infatti è diventato molto amico dell'attuale marito di Lisa, Jason Momoa, con cui l'attrice ha avuto due figli. Lenny Kravitz ha continuato a investire nel campo immobiliare e attualmente è proprietario di una villa a Beverly Hills, di una residenza in Brasile e un'altra a Parigi, dove si è sposata la figlia Zoë Kravitz nel 2019.