Phil Collins ha venduto la sua mega villa di Miami per 40 milioni di dollari. Guarda le foto

Phil Collins, frontman e batterista dei Genesis, ha venuto la sua incredibile villa di Miami Beach per una cifra che si aggirerebbe attorno ai 40 milioni di dollari.

La quotazione è stata stimata da Jill Hertzberg e Jill Eber dell'agenzia Jills Zeder che hanno descritto l'abitazione come "una splendida e storica tenuta in stile mediterranea sul lungomare". La casa, sviluppata su una superficie di oltre 1000 metri quadrati, ha sei camere da letto, nove bagni e si trova su un lotto di circa 5 chilometri quadrati di terreno sulla baia di Biscayne, con "un'incantevole vista sulla baia e sullo skyline", 56 metri di lungomare e un molo privato. Un pavimento realizzato interamente in pietra corallina dominicana circonda la piscina e il centro benessere e in giardino è presente anche una una capanna (anche se assomiglia per dimensioni più ad una dependance) con una cucina all'aperto.

L'interno presenta un foyer rotondo, pavimenti in legno secolare, una cucina professionale, una cantina e un ascensore. La master suite comprende cabine armadio personalizzate e una terrazza privata. La casa è stata costruita nel 1929 e acquistata da Collins nel 2015 per 33 milioni di dollari.

A ottobre la casa è stata al centro della cronaca dopo che la signora Orianne Cevey, l'ex moglie di Collins, ha continuato a vivere lì nonostante il frontman dei Genesis si fosse espresso contrario dopo il nuovo matrimonio della donna.

Collins negli ultimi mesi ha tentato di fare causa contro Cevey e il suo nuovo marito dopo che la donna "ha cambiato i codici di allarme, bloccato le telecamere di sorveglianza" e assunto guardie armate per continuare a rimanere all'interno della tenuta. La coppia alla fine ha accettato di lasciare la casa.

I Genesis la scorsa settimana hanno annunciato le nuove date per il loro reunion tour nel Regno Unito e in Irlanda con un video registrato durante le prove: "noi siamo pronti, anche se il mondo... non lo è ancora"