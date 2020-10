È morto Sean Connery, addio al leggendario Agente 007. Aveva 90 anni

È morto Sean Connery, il leggendario attore scozzese che per primo aveva dato volto al personaggio di James Bond creato da Ian Fleming. A riferirlo è stata la BBC. Non è ancora stato diffuso un comunicato ufficiale riguardo alle cause della scomparsa del grande attore.

Connery, 90 anni, nella sua lunghissima carriera ha dato volto al personaggio dell'Agente 007, ha interpretato il padre di Indiana Jones, ha recitato anche in Highlander del 1986 (colonna sonora dei Queen), ha scritto una delle più importanti pagine del cinema all'interno del film Gli Intoccabili di Brian De Palma con cui vinse un premio Oscar e un Golden Globe nella categoria miglior attore non protagonista.

Nel 2002 era stato nominato “Sir” dalla regina Elisabetta. Il grande attore si era ritirato dal cinema da oltre dieci anni e la sua ultima apparizione sul grande schermo è stata nel film La Leggenda Degli Uomini Straordinari di Stephen Norrington nel 2003.

Ci lascia uno dei più iconici e indimenticabili attori della storia del cinema mondiale.