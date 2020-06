I Queen saranno celebrati sui francobolli della Royal Mail! Guarda la gallery completa

A cinquant'anni dalla loro fondazione i Queen saranno celebrati dalle poste inglesi, la Royal Mail, con un'esclusiva collezione di francobolli ufficiali.

La band di Freddie Mercury, Brian May, John Deacon e Roger Taylor sarà omaggiata dal servizio postale inglese con una ricchissima collezione che percorrerà tutte le tappe della loro carriera, dai primi live fino alla pubblicazione di Innuendo del 1991.

I Queen sono la terza rock band inglese ad essere stata scelta dal servizio postale britannico per un'edizione speciale dei loro francobolli. Negli anni scorsi vennero omaggiati di questa operazione anche The Beatles (2007) e Pink Floyd (2016).

Le otto serie di francobolli conterranno le immagini di alcune delle copertine degli album più famosi e iconici dei Queen: "Queen II" - 1974

"Sheer Heart Attack" - 1974

"A Night At The Opera" - 1975

"News Of The World" - 1977

"The Game" - 1980

"Greatest Hits" - 1981

"The Works" - 1984

"Innuendo" - 1991

A completare il set ci sarà anche una stampa speciale in miniatura che celebrerà ogni singolo componente della band, immortalato in alcuni degli scatti più iconici della sua carriera.

Freddie Mercury allo stadio di Wembley nel 1986

Roger Taylor ad Hyde Park nel 1976

John Deacon all'Hammersmith Odeon nel 1975

Brian May a Budapest nel 1986

Philip Parker della Royal Mail, ha dichiarato: "Con il loro suono davvero originale, teatrale e la loro capacità di mescolare i diversi stili musicali, i Queen sono la regalità nel rock. Rendiamo omaggio a una delle band più amate di tutti i tempi con questi fantastici francobolli".

Il set completo di 13 francobolli, disponibile in un set di presentazione, sarà venduto a 16 sterline. I francobolli e una vasta gamma di prodotti da collezione sono disponibili per il preordine sul sito delle poste inglesi www.royalmail.com/queen e nello store online di Queen.