AC/DC, il concerto tributo per Bon Scott sulla "Highway to Hell"! Guarda le foto e i video

Il primo marzo del 1980 le ceneri di Bon Scott furono portate al Fremantle Cemetery: oggi, a 40 anni di distanza da quel giorno, il Perth Festival ha voluto rendere omaggio al cantante con un evento davvero memorabile. Una delle strade principali della città australiana si è trasformata in una vera e propria Highway to Hell: otto band si sono esibite su dei furgoni, percorrendo 10 chilometri di strada senza mai smettere di suonare le canzoni degli AC/DC, di fronte a migliaia di fan accorsi che percorrevano la strada seguendo la sfilata di furgoni, come se fossero un enorme palco itinerante. Di fronte a folle più grandi, i musicisti eseguivano poi intere canzoni della band australiana che, a quanto pare, ancora oggi riesce a conquistare un’immensa quantità di amanti del rock.

L’evento, organizzato nell’ambito delle manifestazioni previste per il Perth Festival, è stato aperto dal discorso del governatore del Wast Australia Mark McGowan, il quale l’ha definito come “un concerto del quale si parlerà per anni”: “Let there be rock!”, ha concluso il politico, prima di suonare una “hell’s bell”, dando così ufficialmente inizio all'evento.

Lo stesso Premier ha rivelato di essere un grande fan degli AC/DC: “Le loro canzoni ti entrano in testa e continui a ripeterle all’infinito – ha dichiarato come riporta abc.net – questo sarà uno di quegli eventi australiani unici che passeranno alla storia”.

In effetti, è già stato raggiunto un record mondiale perché l’evento è stato giudicato come "il più grande raduno di air guitar del mondo”. Prima dell’inizio del concerto, infatti, gli organizzatori hanno voluto battere questo record con la partecipazione di Alex Roberts, meglio conosciuto come Jinjia Assassin, il campione di air guitar australiano: seguendo il suo esempio, più di 3500 persone hanno provato a strimpellare la hit degli AC/DC, Highway to Hell, mimando il gesto di suonare la chitarra. Insieme a Roberts, che nel 2019 si è classificato secondo all’Air Guitar World Championship in Finlandia, c’erano anche altri campioni del settore, come Wes Roe (noto come Tommy AirManuel) e Billy Damage, l’attuale campione in carica. Grazie a loro, il record mondiale è stato battuto.

Con le tantissime persone presenti, l’evento è stato molto proficuo anche per le attività commerciali della zona, come ad esempio per i ristoranti, molti dei quali hanno anche modificato per l’occasione i loro menù, aggiungendo piatti ispirati agli AC/DC. Tanti fan presenti hanno raccontato di aver voluto partecipare a questo grande evento perché la musica di questa band li accompagna ormai da sempre e fa parte delle loro vite.