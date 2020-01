Il mondo del rock si è unito in ricordo del grande Kobe Bryant, leggendario campione NBA dei Los Angeles Lakers, scomparso in un tragico incidente in elicottero assieme alla primogenita Gianna di 13 anni sulle colline della California.

Da Lenny Kravitz a Slash, da Paul Stanley dei KISS a Flea dei Red hot Chili Peppers. L'omaggio al grande campione sui social.