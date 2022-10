Le foto più belle del concerto dei Muse all'Alcatraz di Milano.

Pics: Mathias Marchioni

SCALETTA:

Will of the People

Assassin

New Born

Won't Stand Down

We Are Fucking Fucked

Plug In Baby

The Gallery

Compliance

Map of the Problematique (Slipknot’s “Duality” riff outro)

Liberation

Minimum

You Make Me Feel Like It's Halloween

Supermassive Black Hole

Prelude

Starlight



Kill or Be Killed

Knights of Cydonia