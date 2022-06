Le foto del concerto dei Megadeth sul palco di Rock The Castle, il festival al castello scaligero di Villafranca di Verona

Pics: Henry Ruggeri

Scaletta:

Hangar 18

Dread and the Fugitive Mind

The Threat Is Real

Wake Up Dead

In My Darkest Hour

Angry Again

Sweating Bullets

Conquer or Die!

Dystopia

Trust

A tout le monde

Symphony of Destruction

Peace Sells

Holy Wars... The Punishment Due