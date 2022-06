Le foto più belle del concerto dei Fontaines D.C. all'Arena Puccini di Bologna.

Pics: Henry Ruggeri - Mathias Marchioni

SCALETTA:

A Lucid Dream

Hurricane Laughter

Sha Sha Sha

Roman Holiday

I Don't Belong

Chequeless Reckless

Televised Mind

Nabokov

Big Shot

Too Real

How Cold Love Is

I Love You

A Hero's Death

Encore:

Skinty Fia

Boys in the Better Land

Jackie Down the Line