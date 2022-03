Chris Cornell, in vendita la splendida villa di Beverly Hills per 10 milioni. Guarda le foto

La meravigliosa villa di Brverly Hills, in cui visse il compianto Chis Cornell assieme alla sua famiglia, è stata messa in vendita per circa 10 milioni di dollari.

Cornell ha abitato in questa casa, assieme alla famiglia e a sua moglie Vicky Karayiannis, dal 2005 al 2013. La casa, composta da cinque camere da letto e sei bagni, è stata acquistata dalla coppia per circa 4,22 milioni di dollari.

La proprietà, definita come un vero e proprio "paradiso", è sviluppata su oltre 540 metri quadrati e ha un giardino di circa 4000 metri quadrati.