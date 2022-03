Le copertine dei dischi rock in versione Lego! Riesci a riconoscerle?

Si chiama Adnan Lotia ed è un artista con una missione speciale: ricreare le grandi copertine del rock in versione Lego. Dai Metallica ai Led Zeppelin fino a Ramones e Pink Floyd, per realizzare le sue installazioni utilizzando ah utilizzato il software di progettazione BrickLink Studio. Secondo l'artista l'idea è nata durante di una lezione di robotica dopo la scuola: "Mi sono reso conto che non avevo i pezzi giusti nella mia collezione per realizzare i progetti, così ho utilizzato BrickLink Studio, un software in grado di eseguire in digitale il rendering dei pezzi LEGO in qualsiasi colore. Così sono stato in grado di ricreare le copertine", ha spiegato Adnan Lotia in un'intervista rilasciata al magazine online Loudwire.

Riuscite a riconoscerle tutte?

GUARDA QUI TUTTE LE CREAZIONI DI ADNAN LOTIA