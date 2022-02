Lynyrd Skynyrd: è possibile affittare su Airbnb la casa di Ronnie Van Zant. Guarda le foto

La casa dove Ronnie Van Zant, cantante e fondatore dei Lynyrd Skynyrd, è cresciuto è ora disponibile per prenotazioni sulla piattaforma Airbnb.

Conosciuta come "The Van Zant House", la proprietà a Jacksonville, in Florida, dispone di tre camere da letto e può ospitare fino a sei persone, con soggiorni a partire da 274 dollari a notte. Una targa di fronte all’immobile indica che “Ronnie, insieme ai suoi fratelli, ha trascorso i suoi anni formativi crescendo in questa casa tra gli anni Cinquanta e Ottanta".

Nell’annuncio si legge che la proprietà è un "tributo vivente ai Van Zant" e presenta molti cenni ai Lynyrd Skynyrd e alla loro eredità: “All'interno di questa casa, troverete alcuni bei cimeli, un tavolo da biliardo Brunswick del 1938, e un'atmosfera retrò anni Settanta, per ricordare a tutti noi come erano le cose, con un pizzico di nostalgia. I fan dei Lynyrd Skynyrd avranno la pelle d'oca visitandola. La casa è stata restaurata per come appariva in quegli anni (con qualche piccola aggiunta tecnologica come il wifi)”, si legge ancora. “Se nutrite un'aspettativa di perfetta casa moderna, questo probabilmente non è un posto per voi".

Johnny Van Zant, fratello più piccolo di Ronnie ha ricordato nel 2018: “Quella casa era la nostra vita, quel quartiere che era il nostro quartiere. Abbiamo tutti imparato a suonare la batteria lì, a dondolare sull'altalena là fuori, ed è lì che abbiamo imparato a cantare. Non avevamo 700 canali sulla tv come oggi. Non avevamo che quattro canali. Non eravamo super ricchi", ha concluso il cantante.