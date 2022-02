Muse, Dominic Howard ha venduto la sua casa a Los Angeles per poco più di 6 milioni di euro. Guarda le foto

L'attrice Anna Kendrick ha acquistato la casa del batterista dei Muse, Dominic Howard, a Hollywood Hills. L’immobile è stato costruito nel 1958 ed è grande poco meno di 500 metri quadrati.

Il musicista, che aveva comprato la proprietà nel 2014, non è l'unica celebrità che ha vissuto in questa casa da poco più di 6 milioni di euro. Mila Kunis ci aveva vissuto dal 2008 per sei anni prima di sposarsi con Ashton Kutcher.

L’abitazione sulle colline di Hollywood è nascosta da alti muri e siepi e si trova in un cul-de-sac. Le chicche dell’immobile includono un sistema di sicurezza e di sorveglianza high-tech, una piscina con spa e uno studio con bar. Lo studio di registrazione si trova nell'ala ovest che ospita anche una stanza per gli ospiti, un cinema insonorizzato e un garage per due auto.

La camera da letto principale si apre sul giardino posteriore con vista sulla piscina, sulle palme e sulla San Fernando Valley.