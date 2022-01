The Rolling Stones: guarda la nuova serie di francobolli realizzati in Inghilterra dalla Royal Mail

La Royal Mail ha annunciato l'uscita di 12 nuovi francobolli che vogliono celebrare i 60 anni della band. I Rolling Stones sono il quarto gruppo musicale a comparire in un’emissione filatelica di Royal Mail dopo i Beatles nel 2007, i Pink Floyd nel 2016 e i Queen nel 2020. La serie principale di otto francobolli presenta immagini di alcune delle loro leggendarie performance in tutto il mondo in diversi momenti della loro illustre carriera:

- Hyde Park, Londra, Regno Unito, luglio 1969

- East Rutherford, New Jersey, USA, agosto 2019

- Rotterdam, Paesi Bassi, agosto 1995

- Tokyo, Giappone, marzo 1995

- New York City, USA, luglio 1972

- Oslo, Norvegia, maggio 2014

- Knebworth, Hertfordshire, Regno Unito, agosto 1976

- Düsseldorf, Germania, ottobre 2017

Altri quattro francobolli, presentati in un foglio in miniatura, presentano due scatti della band insieme e più due dei tanti manifesti che hanno promosso nel corso degli anni i loro tour mondiali. Per l’emissione dei francobolli, Royal Mail ha collaborato in stretto contatto con i membri della band e il loro team. I francobolli e altri prodotti da collezione sono disponibili in pre-ordine da oggi sul sito www.royalmail.com/rollingstones e in vendita generale dal 20 gennaio 2022.

Così David Gold, direttore di Public Affairs & Policy, Royal Mail, ha dichiarato: "Poche band nella storia del rock sono riuscite a ritagliarsi una carriera così ricca ed espansiva come quella dei Rolling Stones. Hanno creato alcuni degli album più iconici della musica moderna, con performance dal vivo innovative".