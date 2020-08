Le immagini della leggendaria edizione del Festival dell'isola di Wight del 1970 andato in scena dal 26 agosto al 31 agosto con Supertramp, Chicago, Procol Harum, Jini Mitchell, Ten Years After, Emerson, Lake & Palmer, The Doors, The Who, Jethro Tull, Jimi Hendrix, Joan Baez, Leonard Cohen... (Photo Getty Images)