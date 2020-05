AC/DC: guarda le foto della prima volta della band in America da perfetti sconosciuti!

Gli AC/DC atterrarono negli Stati Uniti in contemporanea all'uscita internazionale dell’album Let There Be Rock pronti per il loro primo tour nordamericano. Nessuno lì sapeva chi fossero. Le prime tre date americane in cui la band si esibì furono in Texas come special guest dei Moxy: ad Austin il 27 luglio, a San Antonio il 28 e a Corpus Christi il 29.

Il 30 luglio gli AC/DC suonarono un concerto gratuito all'Electric Ballroom di Dallas, ospitato dalla stazione radio K2EW. Dal Texas raggiunsero in auto la Florida, iniziando il lungo percorso che più tardi sarebbe diventata la loro personale "autostrada per l'inferno".

Il loro primo appuntamento a Gainesville il 4 agosto fu annullato. Il 5 agosto però riuscirono a suonare prima dei REO Speedwagon a West Palm Beach e il 6 agosto al Coliseum di Jacksonville, esibendosi davanti a 8.000 persone. Dopo aver suonato il giorno seguente al A Day For The Kids, evento di beneficenza allo Sportatorium di Hollywood in Florida, davanti a 13.000 persone seguirono le date del 9 agosto al Mississippi Nights di St. Louis in Missouri e del 10 al Memorial Hall di Kansas City.

La band poi suonò al B'Ginnings club di Schaumberg in Illinois l’11 agosto e il 12 aprì il concerto di Michael Stanley a Cleveland in Ohio. Le due sere successive il gruppo fece tappa all'Agora Theatre di Columbus, prima di continuare il proprio viaggio verso il Wisconsin. In quei giorni Bon scrisse una lettera ad un amico dicendo che "si stava godendo molto l'America, e specialmente le pollastre".

Gli AC/DC infine suonarono in un bar del Campus nel centro di Madison, martedì 16 agosto 1977: lo stesso giorno in cui Elvis Presley mori, all'età di 42 anni, a Graceland. Il tour americano della band si concluse nei primi giorni di settembre a Miami.

(Photo Getty Images)