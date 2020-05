Little Richard: guarda la gallery dedicata alla leggenda del rock

E' morto a 87 anni il leggendario Little Richard. Ad annunciarlo è stato il figlio Danny Penniman aggiungendo che il padre era malato di cancro alle ossa. Little Richard è stato uno dei pionieri del rock'n'roll grazie al suo stile unico che univa lementi del blues e del rhythm and blues, con forti influenze gospel. Il suo brano più celebre, e rivoluzionario, è stato Tutti Frutti (uscito nell'ottobre del 1955 e rifatta anche da Elvis Presley l'anno dopo) e diventato un vero e proprio inno. Nel 1986 è entrato di diritto a far parte della Rock And Roll Hall Of Fame.