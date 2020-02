Le foto più belle e la scaletta del concerto degli Slipknot in occasione della tappa italiana del We Are Not Your Kind World Tour al Mediolanum Forum di Assago.

Pics: Mathias Marchioni

SCALETTA:

Unsainted

Disasterpiece

Eeyore

Nero Forte

Before I Forget

New Abortion

Psychosocial

Solway Firth

Vermilion

Birth of the Cruel

Wait and Bleed

Eyeless

All Out Life

Duality

BIS

(sic)

People = Shit

Surfacing