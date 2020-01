The Doors: guarda le foto della reunion con Krist Novoselic dei Nirvana

Sono apparsi sul palco insieme rare volte dopo la scomparsa di Ray Manzarek nel 2013. Il batterista dei Doors, John Densmore, e il chitarrista Robby Krieger hanno suonato insieme durante l'evento di beneficenza Homeward Bound, che si è tenuto al Wiltern Theatre di Los Angeles, a favore dei senzatetto assistiti dall’associazione People Assisting The Homeless. Con loro sono saliti sul palco anche l'ex Nirvana, Krist Novoselic e Dave Stewart, storico chitarrista degli Eurythmics mentre alla voce si sono alternati altri special guest dell'evento.

LA SCALETTA DEL LIVE

Hello, I Love You

The Crystal Ship

People Are Strange

Riders on the Storm

Roadhouse Blues



