Dave Grohl ospite al Dimebash 2020 in ricordo di Dimebag Darrell dei Pantera. Guarda le foto esclusive

Dave Grohl è stato ospite al Dimebash 2020, l'annuale celebrazione in ricordo del compianto Dimebag Darrell, il chitarrista dei Pantera assassinato sul palco l'8 dicembre 2004. L'annuale Dimebash si è svolto giovedì scorso al The Observatory di Santa Ana, in California.

Oltre a Dave Grohl sono stati molti i rocker e i musicisti che hanno partecipato quest'anno all'annuale celebrazione. Tra questi anche Scott Ian, Frank Bello e Charlie Benante degli Anthrax, Sebastian Bach, Lita Ford, The Butcher Babies, l'ex chitarrista dei Megadeth Chris Broderick e una moltitudine di altri che voluto rendere omaggio non solo Dimebag, ma anche suo fratello Vinnie Paul, scomparso nel 2018. Dave Grohl non si è solo esibito ma ha anche preparato un barbecue sia per i musicisti che per gli ospiti VIP dopo lo show.

Pics: Enzo Mazzeo