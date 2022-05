Liam Gallagher - C'mon You Know - Riascolta lo speciale con Andrea Rock

Riascolta lo speciale dedicato a C'mon You Know, il terzo album di inediti di Liam Gallagher.

C'mon You Know è l'attesissimo nuovo album di inediti di Liam Gallagher.

L'album p stato anticipato nei mesi scorsi dall'uscita del singolo Everything's Electric, scritta insieme a Dave Grohl.

I precedenti album solisti di Liam Gallagher ‘As You Were’ (2017) e ‘Why Me? Why Not.’ (2019) hanno debuttato entrambi direttamente alla posizione #1 della classifica album in UK, così come l’album ‘MTV Unplugged’ (2020). La carriera solista di Liam è stata una notevole rinascita per lui e lo ha riportato ad essere un artista iconico per un'intera nuova generazione di fan.

In concomitanza con l'uscita di "C'mon You Know", Liam Gallagher pubblica anche l'album live Down By The River, registrato durante il lockdown la sera del 5 dicembre 2020 su un battello insieme alla sua band attraversando la città di Londra in navigazione sul Tamigi. In quell'occasione Liam ha cantato dal ponte scoperto della barca le sue canzoni soliste e alcuni classici degli Oasis come Fade Away, Supersonic e Champagne Supernova