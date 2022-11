Bono ha reinterpretato With Or Without You in chiave solista acustica al Late Show. Guarda il video

In occasione del tour promozionale dedicato all'uscita della sua autobiografia Surrender: 40 Songs, One Story, il leader degli U2 Bono è stato ospite del The Lete Show con Stephen Colbert. Il rocker irlandese si è esibito in un'insolita versione solista di With Or Without You, accompagnato da un ensemble composto da violoncello, arpa e batteria.

La leggenda degli U2 ha promesso delle serate “di parole, musica e qualche malizia”, che porteranno sul palco le storie della sua vita.

Il sottotitolo del libro, 40 Songs, One Story [quaranta canzoni, una storia], fa riferimento ai 40 capitoli che compongono il volume, ognuno dei quali prende il nome da una canzone degli U2. Bono ha anche creato altrettanti disegni che arricchiranno il libro.

In una nota rilasciata dall’autore stesso si legge: “Quando ho iniziato a scrivere questo libro, speravo di entrare nel dettaglio di ciò che, in precedenza, avevo solo abbozzato nelle canzoni. Le persone, i luoghi e le possibilità della mia vita. ‘Resa’ è una parola carica di significato per me. Cresciuto in Irlanda negli anni Settanta con i pugni alzati (musicalmente parlando), questo non era un concetto per me naturale. È una parola che ho individuato solo quando ho raccolto i miei pensieri per il libro. Nella band, nel mio matrimonio, nella mia fede, nella mia vita da attivista, sono ancora alle prese con questo atto di umiltà. Surrender è la storia della mancanza evoluzione di un pellegrino... Con una buona dose di divertimento lungo il percorso”.