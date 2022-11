Bruce Springsteen ha omaggiato Jerry Lee Lewis con John Mellencamp alla Rock And Roll Hall of Fame. Guarda il video

Bruce Springsteen e John Mellencamp hanno chiuso la cerimonia di introduzione alla Rock & Roll Hall of Fame 2022 con un potente tributo dedicato alla memoria del grande Jerry Lee Lewis, scomparso lo scorso 28 ottobre all'età di 87 anni.

Il Boss e Mellencamp hanno eseguito "High School Confidential" e "Great Balls of Fire": "Quest'ultimo brano è per il Killer", ha detto Springsteen prima di iniziare la performance.

Springsteen e Mellencamp hanno preso parte alla serata per introdurre nella Rock And Roll Hall Of Fame il dirigente discografico Jimmy Iovine e l'avvocato Allen Grubman. Entrambi hanno ricevuto l'Ahmet Ertegun Award, che riconosce i professionisti dell'industria musicale che "hanno avuto una grande influenza sullo sviluppo creativo e sulla crescita del rock and roll e della musica che ha avuto un impatto sulla cultura giovanile".

Il grande Jerry Lee Lewis è morto nella sua casa di Memphis a 87 anni. Nato in Louisiana il 29 settembre del 1935, iniziò a suonare da autodidatta il pianoforte da giovanissimo creando un suo stile unico capace di unire r'n'b, boogie woogie. gospel e country.



Nel 1954 Jerry Lee Lewis pubblicò il suo primo album ma la svolta arrivò nel 1956 quando firmò un contratto con la Sun Records. Prima diventò un session man suonando il piano per Billy Lee Riley e Carl Perkins per poi riuscire a prendersi il suo spazio. Jerry Lee Lewis è presente nel leggendario scatto del 4 dicembre 1956 insieme a Elvis Presley, Johnny Cash e Carl Perkins passata alla storia come la session del Million Dollar Quartet.



Il successo per Jerry Lee Lewis arrivò nel 1957 con il brano Whole Lotta Shakin' Goin' On. Subito dopo sarebbe arrivata Great Balls Of Fire, il suo brano più importante che lo accompagnò in tutta la sua carrierà caratterizzata da alti e bassi dovuti ad un talento straordinario e un carattere irascibile con una vita privata complicata (Jerry Lee Lewis fu sposato sette volte e ha avuto sei figli).



Jerry Lee Lewis dal 1986 fa parte della Rock'n'Roll Hall Of Fame. E' stato inserito anche nella Rockabilly Hall Of Fame e Country Music Hall Of Fame. Rolling Stone America l'ha inserito al 24esimo posto tra i più grandi artisti di tutti i tempi.



Fu soprannominato The Killer per il suo modo ribelle di stare sul palco e suonare il pianoforte.