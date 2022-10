Guns N' Roses, pubblicata una nuova versione live di You Could Be Mine. Guarda il video (in 4K)

I Guns N' Roses come (forse) non li avete mai visti. La band di Axl Rose, Slash e Duff McKagan ha pubblicato una nuova versione live di You Could Be Mine, il classico del 1991 pubblicato nell'album Use Your Illusion II e colonna sonora del film Terminator 2.

La nuova versione live del brano presenta un audio registrato al Ritz Theatre di New York il 16 maggio 1991 e una serie di filmati restaurati in 4K che mostrano la performance della band di Los Angeles in altissima definizione.

Guarda il video

Il prossimo 11 novembre i Guns N' Roses pubblicheranno una nuova ed immensa versione di Use Your Illusion. Oltre alle 30 canzoni complessive, contenute nelle versioni originali degli album, la nuova versione includerà anche due concerti dal vivo completi: uno registrato nel maggio 1991 al Ritz Theatre di New York e uno del gennaio 1992 registrato al Thomas e Mack Center di Las Vegas.

Un nuovissimo cofanetto con 97 canzoni, di cui 63 inedite (tracce audio e video), un libro di 100 pagine con immagini inedite, con un tesoro di memorabilia e documenti d’archivio.

Disponibile in diversi formati, tra cui una Super Deluxe con 7 CD + Blu-ray ed una Super Deluxe con 12 LP + Blu-ray, oltre alle riedizioni separate dei due album Use Your Illusion I e Use Your Illusion II in doppio CD, standard CD e doppio LP. In tutti i formati, per la prima volta che gli album originali in studio Use Your Illusion I e Use Your Illusion II sono stati rimasterizzati in alta risoluzione 96kHz 24-bit a partire dai nastri stereo analogici originali. Tutte le versioni saranno inoltre disponibili per streaming e download digitale.

Il terzo e quarto album dei Guns N’ Roses Use Your Illusion I e Use Your Illusion II furono pubblicati simultaneamente il 17 Settembre 1991. Dopo lo straordinario successo di GN’R Lies e Appetite For Destruction la band aveva l’arduo compito di pubblicare un nuovo album all’altezza dei precedenti e i Guns N’ Roses sorpresero il mondo pubblicando non uno, bensì due nuovi album in studio. Appena uscito, nella classifica di Billboard Use Your Illusion I raggiunse il 2° posto e Use Your Illusion II arrivò alla vetta della chart, vendendo oltre 500mila copie nelle prime due ore dalla pubblicazione! Nella prima settimana i due album arrivarono a 685mila e 770mila copie vendute.

Use Your Illusion I include la cover del brano di Paul McCartney Live and Let Die, il Top Ten hit Don’t Cry e la ballata che è rapidamente diventata un inno degli anni ’90: November Rain. Il brano arrivò al 3° posto della classifica dei singoli di Billboard Hot 100, rimanendovi per 30 settimane; fu anche il primo video degli anni ’90 a superare il miliardo di visualizzazioni su YouTube – oggi è addirittura vicino ai due miliardi di visualizzazioni. “November Rain” include ora, per la prima volta nella riedizione del’11 novembre 2022, una vera orchestra di 50 elementi. Una nuova registrazione del 2021, con orchestra condotta e arrangiata dal compositore Christopher Lennertz, trasformerà l’11 novembre 2022 in un venerdì molto romantico e altrettanto piovoso.

Use Your Illusion II include i singoli You Could Be Mine e Civil War, la cover del brano di Bob Dylan Knocking On Heaven’s Door ed un’alternate version di Don’t Cry con testi differenti.

I due boxset GUNS N' ROSES - USE YOUR ILLUSION I & II Super Deluxe 7 CD + Blu-ray e Super Deluxe 12 LP + Blu-ray comprendono 97 canzoni, 63 delle quali sono tracce inedite audio e video. Sui due lati del cofanetto sono state ricreate le immagini anamorfiche delle due copertine degli album. I vinili sono stati stampati su vinile nero 180g. e confezioni in gatefold. Le due edizioni Super Deluxe includono il concerto completo Live In New York, registrato al Ritz Theatre il 16 Maggio 1991, con un nuovo missaggio dai nastri multi-traccia originali. Questo leggendario show è uno dei tre warmup show per il tour di Use Your Illusion con Izzy Stradlin alla chitarra, la versione originale di Don't Cry e una performance speciale di You Ain’t The First, entrambe con Shannon Hoon dei Blind Melon ospite alla voce. Nei Super Deluxe boxset, realizzati in Tiratura Limitata, è stato inoltre incluso un altro concerto completo: Live In Las Vegas, registrato al Thomas & Mack Center il 25 gennaio 1992, anche questo con un nuovo mix dai nastri multi-traccia; qui però la band si esibisce con il nuovo chitarrista Gilby Clarke. Il bonus disc è un Blu-ray Video del film concerto Live In New York, trasferito dalla pellicola 35mm al nuovo formato 4K UHD con audio mixato in Dolby Atmos, Dolby TrueHD 5.1 Surround e PCM 48kHz 24-bit stereo. Il Blu-ray include inoltre un nuovo video live di You Could Be Mine.

I due box set Super Deluxe comprendono un libro di 100 pagine con foto inedite, memorabilia e documenti d’archivio, la replica del Conspiracy Inc. Fan Club folder con la membership card, quattro copie della fan club newsletter Conspiracy Inc. del periodo 1991/1992 Use Your Illusion, litografie, cartoline della band, backstage pass, una replica del biglietto del concerto del Ritz Theatre del 1991 e un nuovo poster del gruppo.

Use Your Illusion I & II: Limited Edition 4LP Color Vinyl + Zoetrope Turntable Mat

I due album Use Your Illusion I & II sono inclusi in questa LTD Edition di 4 LP con vinile colorato, copertine gatefold e audio rimasterizzato.

Use Your Illusion I LP 1 in vinile giallo e LP 2 in vinile rosso.

Use Your Illusion II LP 1 in vinile blu e LP 2 in vinile porpora.

Come bonus, esclusiva di questa configurazione un zoetrope turntable mat (tappetino per giradischi zootropo).

La versione 4 LP colorati è disponibile da questo momento in pre-order sullo Shop Online di Universal Music Italia.

Use Your Illusion I: 2CD Deluxe Edition

Il CD 1 comprende l’album Use Your Illusion I, rimasterizzato con la nuova versione di November Rain (2022 Version).

Il CD comprende 13 tracce inedite registrate a Londra, Parigi, Rio de Janeiro, New York e Las Vegas durante il tour Use Your Illusion del 1991/1992; la traccia Always On The Run (Live in Paris – 6 Giugno 92) vede la partecipazione di Lenny Kravitz; il packaging è completato da un booklet di 24 pagine con immagini inedite.

Use Your Illusion II: 2CD Deluxe Edition

Il CD 1 comprende l’album Use Your Illusion II rimasterizzato.

Il CD 2 comprende altre 13 tracce inedite registrate a Londra, Parigi, Rio de Janeiro, New York e Las Vegas durante il tour Use Your Illusion del 1991/1992; i brani Mama Kin e Train Kept A Rollin’ (Live in Paris – 6 Giugno 1992) vedono la partecipazione di Steven Tyler e Joe Perry degli Aerosmith; il packaging è completato da un booklet di 24 pagine con immagini inedite.

Use Your Illusion I: 2LP VINILE 180g / Use Your Illusion II: 2LP VINILE 180g

Entrambi gli album sono stati per la prima volta rimasterizzati, stampati su vinile nero 180g audiophile e saranno disponibili separatamente. Use Your Illusion I include la nuova versione di November Rain (2022 Version).

Use Your Illusion I: 1CD e Digitale / Use Your Illusion II: 1CD e Digitale

Anche le versioni standard da 1 CD di Use Your Illusion I e Use Your Illusion II sono state rimasterizzate e saranno disponibili separatamente; Use Your Illusion I include la nuova versione di November Rain (2022 Version). La confezione dei due CD sarà un jewel box con booklet di 16 pagine.

Tracklisting:

SUPER DELUXE 7CD + BLU-RAY:

CD 1

USE YOUR ILLUSION I

(Album Originale Rimasterizzato)

1. RIGHT NEXT DOOR TO HELL

2. DUST N’ BONES

3. LIVE AND LET DIE

4. DON’T CRY (ORIGINAL)

5. PERFECT CRIME

6. YOU AIN’T THE FIRST

7. BAD OBSESSION

8. BACK OFF BITCH

9. DOUBLE TALKIN’ JIVE

10. NOVEMBER RAIN*

11. THE GARDEN

12. GARDEN OF EDEN

13. DON’T DAMN ME

14. BAD APPLES

15. DEAD HORSE

16. COMA

CD 2

USE YOUR ILLUSION II

(Album Originale Rimasterizzato)

1. CIVIL WAR

2. 14 YEARS

3. YESTERDAYS

4. KNOCKIN’ ON HEAVEN’S DOOR

5. GET IN THE RING

6. SHOTGUN BLUES

7. BREAKDOWN

8. PRETTY TIED UP

9. LOCOMOTIVE

10. SO FINE

11. ESTRANGED

12. YOU COULD BE MINE

13. DON’T CRY (ALT. LYRICS)

14. MY WORLD

CD 3

LIVE IN NEW YORK

(Ritz Theatre – 16 maggio 1991)

1. PRETTY TIED UP*

2. BAD OBSESSION*

3. RIGHT NEXT DOOR TO HELL*

4. MR. BROWNSTONE*

5. DUST N’ BONES

6. LIVE AND LET DIE*

7. PARADISE CITY*

8. VOODOO CHILD (SLIGHT RETURN) / CIVIL WAR*

9. DRUM SOLO*

10. SLASH SOLO*

11. YOU COULD BE MINE*

CD 4

LIVE IN NEW YORK* (cont’d)

1. I WAS ONLY JOKING / PATIENCE*

2. ONLY WOMEN BLEED / KNOCKIN’ ON HEAVEN’S DOOR*

3. DON’T CRY (ORIGINAL)* [features Shannon Hoon on vocals]

4. YOU AIN’T THE FIRST* [features Shannon Hoon on vocals]

5. MY MICHELLE*

6. ESTRANGED*

7. DOUBLE TALKIN’ JIVE*

8. SWEET CHILD O’ MINE*

9. WELCOME TO THE JUNGLE*

CD 5

LIVE IN LAS VEGAS

(Thomas & Mack Center – 25 gennaio 1992)

1. NIGHTRAIN

2. MR. BROWNSTONE*

3. LIVE AND LET DIE*

4. ATTITUDE*

5. IT’S SO EASY*

6. BAD OBSESSION*

7. WELCOME TO THE JUNGLE*

8. DOUBLE TALKIN’ JIVE*

9. VOODOO CHILD (SLIGHT RETURN) / CIVIL WAR / VOODOO CHILD (SLIGHT RETURN)*

CD 6

LIVE IN LAS VEGAS (cont’d)

1. DON’T CRY (ORIGINAL)*

2. WILD HORSES*

3. PATIENCE*

4. YOU COULD BE MINE*

5. SO FINE*

6. NOVEMBER RAIN*

7. INTROS / DRUM SOLO*

8. SLASH SOLO*

9. SPEAK SOFTLY, LOVE (LOVE THEME FROM THE GODFATHER)*

10. ROCKET QUEEN

CD 7

LIVE IN LAS VEGAS (cont’d)

1. SAIL AWAY SWEET SISTER*

2. SWEET CHILD O’ MINE*

3. MOVE TO THE CITY*

4. HOTEL CALIFORNIA / ONLY WOMEN BLEED / KNOCKIN’ ON HEAVEN’S DOOR*

5. YESTERDAYS

6. MY MICHELLE*

7. ESTRANGED*

8. MOTHER* / PARADISE CITY

DISC 8 - BLU-RAY VIDEO

LIVE IN NEW YORK

(Ritz Theatre – 16 maggio 1991)

1. PRETTY TIED UP*

2. BAD OBSESSION*

3. RIGHT NEXT DOOR TO HELL*

4. MR. BROWNSTONE*

5. DUST N’ BONES*

6. LIVE AND LET DIE*

7. PARADISE CITY*

8. VOODOO CHILD (SLIGHT RETURN) / CIVIL WAR*

9. DRUM SOLO*

10. SLASH SOLO*

11. YOU COULD BE MINE*

12. I WAS ONLY JOKING / PATIENCE*

13. ONLY WOMEN BLEED / KNOCKIN’ ON HEAVEN’S DOOR*

14. DON’T CRY (ORIGINAL)* [features Shannon Hoon on vocals]

15. YOU AIN’T THE FIRST* [features Shannon Hoon on vocals]

16. MY MICHELLE*

17. ESTRANGED*

18. DOUBLE TALKIN’ JIVE*

19. SWEET CHILD O’ MINE*

20. WELCOME TO THE JUNGLE*

* Inedito

