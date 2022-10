Led Zeppelin, ritrovati alcuni filmati (in altissima definizione) sul palco e nel backstage del festival di Bath 1970. Guardali qui

A poche settimane dalla pubblicazione del filmato inedito che immortalava i Led Zeppelin in concerto all'Inglewood Forum di Los Angeles nel 1970, il canale youtube Kinolibrary ha pubblicato alcuni video inediti e in qualità altissima che ritraggono la band di Jimmy Page, Robert Plant, John Bonham e John Paul Jones al festival di Bath del 28 giugno 1970.

In quella giornata al festival si esibirono artisti del calibro di Steppenwolf , Pink Floyd, Johnny Winter, Fairport Convention, Jefferson Airplane, Frank Zappa, Moody Blues, The Byrds, Santana, Dr John e molti altri.

In questi video, oltre all'esibizione della band, è possibile sbirciare per la prima volta all'interno dei camerini e dei tourbus della band, vedere la loro quotidianità nel backstage e assistere ai momenti di leggerezza tra i componenti del gruppo. È incredibile notare il legame strettissimo tra Robert Plant (assieme alla moglie Maureen Wilson) e John Bonham, quasi sempre insieme in ogni immagine che li vede protagonisti nei video.

Guarda qui i filmati inediti dei Led Zeppelin al festival di Bath del 1970: