Bruce Springsteen sale sul palco a sorpresa con i The Killers durante il concerto a New York. Guarda i video

Durante il concerto dello scorso 1 ottobre al Madison Square Garden di New York dei The Killers i fan presenti nella storica arena hanno assistito ad una grande sorpresa: sul finale dello show è salito sul palco Bruce Springsteen!

Il Boss, assieme alla band di Brandon Flowers, ha eseguito tre brani: Dustland, pubblicata insieme alla band di Las Vegas, Badlands e Born To Run. A rendere il tutto ancora più epico è stata la presenza sul palco di Jake Clemons, nipote di Clarence Clemons, il leggendario sassofonista che per quarant'anni ha condiviso il palco con Springsteen.

Guarda i video:

La band di Brandon Flowers è in tour a supporto degli album Imploding The Mirage, del 2020, e Pressure Machine del 2021. Bruce Springsteen negli scorsi giorni ha annunciato l'uscita del suo nuovo album in studio dal titolo Only the Strong Survive, una raccolta di 15 reinterpretazioni di grandi classici del mondo R&B I. Il nuovo lavoro del Boss sarà pubblicato il prossimo 11 novembre.

Only The Strong Survive celebra la musica e i leggendari cataloghi di Motown, Gamble and Huff e Stax: al suo interno, l’inconfondibile voce di Bruce Springsteen e i contributi musicali di The E Street Horns, gli arrangiamenti degli archi realizzati da Rob Mathes e i cori di Soozie Tyrell, Lisa Lowell, Michelle Moore, Curtis King Jr., Dennis Collins e Fonzi Thornton. Il brano “I Forgot to Be Your Lover” sarà arricchito dalla voce di Sam Moore.

Primo singolo estratto dal nuovo progetto musicale è "DO I LOVE YOU (INDEED I DO)", originariamente interpretato e scritto da Frank Wilson.