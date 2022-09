Brian May ha suonato Love Of My Life su richiesta della vedova di Taylor Hawkins: "era la canzone del loro matrimonio"

Brian May e Roger Taylor hanno raggiunto i Foo Fighters per il Taylor Hawkins Tribute Concert anche a Los Angeles. I Queen hanno suonato diverse canzoni insieme alla band di Dave Grohl e ad altri ospiti d'eccezione sul palco del Kia Forum ma, come raccontato dallo stesso Brian May, un brano è stato richiesto esplicitamente da Alison Hawkins, la vedova del compianto batterista.

Si tratta di "Love of My Life", brano scritto da Freddie Mercury nel 1975, e scelto da Taylor e Alison Hawkins nel 2005 per il loro matrimonio. Dopo l'esibizione Brian May è stato raggiunto sul palco da Alison e dalle figlie del batterista Annabelle ed Everleigh.

"Non avrei voluto cantare questa canzone stasera perché avevamo deciso che questo concerto sarebbe stato una festa, giusto? Poi è successo qualcosa. Ho cantato questa canzone a Wembley un paio di settimane fa ed è una canzone scritta da un giovane chiamato Freddie Mercury", ha detto il chitarrista dei Queen rivolgendosi alla folla presente al Kia Forum di Los Angeles, "Non avevo intenzione di suonarla, ma poi ho ricevuto un messaggio da Alison Hawkins che diceva: 'Brian, voglio che tu faccia questa canzone. Voglio che tutti facciano questa canzone per me. Voglio che tu lo faccia per me e Taylor perché era la nostra canzone. È stata suonata al nostro matrimonio. Era nel nostro album di nozze".

May ha aggiunto rivolgendosi sempre al pubblico presente: "Alison mi ha detto: 'Falla cantare a tutti come mio dono all'amore della mia vita'. LA facciamo? Dovete tutti cantarla insieme a me, va bene lo stesso anche se non conoscete le parole, ok?"

Guarda il video dell'emozionante dono di Brian May per Alison e Taylor Hawkins durante il concerto tributo a Los Angeles nel player in cima a questa pagina