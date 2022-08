Noel Gallagher dopo 27 anni torna nella villa dove venne girato il video di Don't Look Back In Anger. Guarda il filmato

Nel dicembre del 1995 gli Oasis si recarono in una villa situata al 1145 di Arden Road a Pasadena, in California, per girare il video di "Don't Look Back in Anger". Il singolo cantato da Noel Gallagher ed estratto dall'album (What's the Story) Morning Glory? è diventato uno dei brani simbolo del gruppo insieme a "Wonderwall". Con continui riferimenti a John Lennon nelle inquadrature e nell'ambientazione, il videoclip è diventato negli anni iconico quasi quanto la canzone stessa.

27 anni dopo il rocker di Manchester è tornato in quella casa per girare un video di presentazione della nuova edizione della Epiphone Riviera Wine Red. Nel video di Don't Look Back in Anger Noel Gallagher suonava un modello dello strumento risalente al 1983. Con la nuova chitarra il cantautore ha scattato alcune fotografie e girato alcuni video promozionali ricreando l'atmosfera classica di quel video.

"Ho iniziato a suonare le Epiphone per colpa dei Beatles", ha rivelato Gallagher “All'epoca non sapevo nulla di chitarre. Se avessero un bell'aspetto, se suonassero bene, se potessi farle suonare bene. Io sono un cantautore, non un chitarrista. Questo è ciò che faccio. Non avevo mai visto quel colore prima, qualunque fosse, rosso vino o viola. Non sono una di quelle persone che possono sedersi in un negozio di chitarre e suonare un sacco di cose. Potrei provare letteralmente un solo accordo di MI, sentire che suona alla grande e dire: 'Sì, la prendo'."

"Non suonavo una chitarra come questa da anni e anni, quando l'ho presa in mano mi sono ricordato del suo suono", ha aggiunto Noel Gallagher, "È una grande chitarra ritmica. Ha un grande tocco" rivelando che quella chitarra è l'unica che ha utilizzato durante le registrazioni dell'intero album (What's the Story) Morning Glory?.