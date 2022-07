Ozzy Osbourne, pubblicato il making of del video di Patient Number 9. Guardalo qui

Da qualche settimana il grande Ozzy Osbourne è tornato con il suo nuovo singolo Patient Number 9, primo estratto dal nuovo album di inediti in uscita il prossimo 9 settembre.

La title track del disco del Principe delle Tenebre, scritto dallo stesso Ozzy, dalla miglie Sharon e da Andrew Watt, vede la partecipazione del leggendario Jeff Beck alla chitarra.

Il videoclip ufficiale del brano è stato diretto dal vincitore di un Emmy e di un Grammy Todd McFarlane in cui Ozzy appare per la prima volta assieme ai suoi disegni, animati per l'occasione dal regista: "Avendo lavorato già in passato con Ozzy, ho colto al volo l’occasione di rifarlo…specialmente sulla parte musicale questa volta", ha raccontato il regista. "In questo business difficile dell’industria musicale, ogni persona creativa che riesce a sostenere per così tanti anni una carriera dimostrando capacità, talento e tenacia si guadagnerà sempre la mia ammirazione. Ozzy ha dimostrato a molta gente che è davvero possibile guadagnarsi da vivere facendo ciò che ami per quasi un'intera vita. Vai, Ozzy!"

Per l'occasione è stato pubblicato anche il making of del video. Guadalo nel player in cima a questa pagina