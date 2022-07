I Rolling Stones suonano You Can’t Always Get What You Want con un coro di ragazzi ucraini. Guarda il video

I Rolling Stones hanno invitato un coro di ragazze e ragazzi ucraini per cantare "You Can't Always Get What You Want" durante il concerto all'Ernst Happel Stadium di Vienna lo scorso venerdì 15 luglio.

Il coro di ragazzi Dzvinochok e il coro di ragazze Vognyk si è esibito a sorpresa con la leggendaria band di Mick Jagger e Keith Richards e ha impiegato circa 15 ore per viaggiare da Kiev a Vienna.

"Hanno fatto molta strada per essere qui questa stasera", ha detto Mick Jagger alla folla prima di presentare i ragazzi sul palco. Ruben Tolmachov, il maestro del coro, si è rivolto così agli spettatori presenti nello stadio: "Questa è una serata molto speciale per i due cori, è un'occasione da non perdere. Sono così felice che questa serata a Vienna sarà una notte da ricordare per tutti noi".

Guarda il video nel player in cima a questa pagina