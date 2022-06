Queen, il video dell'esibizione al Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II. Guardalo qui

I Queen, insieme ad Adam Lambert, hanno aperto il concerto celebrativo per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta con una bellissima versione di We Will Rock You.

Adam Lambert, insieme alla banda delle guardie inglesi, ha scandito il ritmo dell'iconico brano della band di Freddie Mercury del 1977 , per poi lasciare la scena a Brian May che è entrato in scena su un'elevatore alle spalle del grandioso palco lanciandosi nell'assolo della canzone. I Queen, durante il set durato poco meno di un quarto d'ora, hanno eseguito We Will Rock You, Don't Stop Me Now e We Are the Champions.