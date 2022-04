I Bon Jovi live in supporto della popolazione ucraina. Guarda il video

I Bon Jovi hanno partecipato alla campagna mediatica #StanUpForUkraine lanciata da Global Citizen per sensibilizzare, dare voce e aiutare la popolazione in fuga dalla guerra in Ucraina.

Introdotto da un messaggio del frontman Jon Bon Jovi, il gruppo del New Jersey ha pubblicato una versione live di We Don't Run, singolo pubblicato nel 2015 all'interno dell'album Burning Bridges.

All'iniziativa hanno partecipato anche altri grandi protagonisti del rock come Bruce Springsteen, Eddie Vedder e Ozzy Osboure accompagnato dalla moglie Sharon.

Guarda i video: