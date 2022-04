Taylor Hawkins, l'incredibile traccia di batteria registrata per Learn To Fly. Ascoltala qui e scopri la storia

Nel 1999, prima di iniziare le registrazioni dell'album There Is Nothing Left to Lose, i Foo Fighters licenziarono il chitarrista Franz Stahl, che si era unito alla band dopo l'abbandono momentaneo di Pat Smear (rientrato nella band dopo la registrazione di Skin And Bones e ufficialmente con l'album Wasting Light). Stahl era un amico storico di Dave Grohl, ancor prima che diventasse il batterista dei Nirvana. Ma il chitarrista all'interno dei Foo Fighters non funzionò e la band decise di allontanarlo prima di iniziare le sessioni di registrazione del nuovo disco: "Ero in lacrime", dichiarò Grohl all'epoca dell'uscita dell'album. Il disco vide per la prima volta in studio l'apporto del grande e compianto Taylor Hawkins alla batteria che, assieme a Nate Mendel al basso e Dave Grohl alla chitarra, completava la nuova formazione dei Foo Fighters.

Per quanto l'album There Is Nothing Left To Lose non raggiunse chissà quali posizioni in classifica (il numero 10 della Billboard 200 Album Chart), diventò forse l'album della band con i singoli più memorabili di sempre. Ad inaugurare la storia del terzo disco della band a metà settembre del 1999 arrivò Learn to Fly: un rock melodico, scanzonato, anni luce di distanza dai signoli tratti dal precedente album The Colour And The Shape, mostrando un cambio di rotta totale nella percezione della band. Il videoclip, folle e ormai diventato storia delle emittenti televisive di fine anni '90, vede Dave Grohl, Taylor Hawkins e Nate Mendel interpretare in diversi ruoli tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio di volo, sabotati in maniera geniale dai "criminali" Jack Black e Kyle Gass dei Tenacious D. La canzone raggiunse la posizione numero 1 su Alternative, la numero 2 su Mainstream Rock ed entrò nella Billboard Hot 100 al numero 19. Inoltre il video diretto da Jesse Peretz vinse un Grammy per il miglior video musicale. Ma nonostante tutto il successo, Grohl disse al Guardian che Learn to Fly era "una delle mie canzoni meno preferite del disco".

Per dare un'idea di quanto questo brano sia amato dai fan dei Foo Fighters nel luglio del 2015 mille musicisti di Cesena suonarono all'unisono il brano e registrarono un videoclip per convincere la band di Dave Grohl a suonare nella città romagnola. Il video divenne un fenomeno virale di portata immensa e i Foo Fighters decisero di accontentare i fan italiani facendo iniziare il nuovo tour proprio da Cesena con un concerto per soli 5000 spettatori presso il Carisport, il palazzetto dello sport della città.