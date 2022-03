Ucraina, gruppo di musicisti metal ha registrato una cover di Imagine per beneficenza. Ascoltala qui

La devastazione causata dall'invasione russa dell'Ucraina ha dato vita ad una impensabile e gravissima crisi umanitaria a cui il mondo sta cercando di rispondere con aiuti veloci e concreti. Marina Ammouri, una cantante metal e pianista originaria dell'Ucraina che vive a Stoccolma, ha contattato la comunità Heavy Metal per creare un progetto musicale che ha come obiettivo dare sostegno attivo al popolo ucraino.

Il collettivo di musicisti è stato ribattezzato United Musicians For Ukraine (UMFU) e hanno registrato una bellissima cover di Imagine di John Lennon.

Il gruppo con la pubblicazione del brano invita tutti a fare una donazione a UNHCR, a Unicef, a Medici Senza Frontiere e alla Croce Rossa Internazionale.

UNHCR – The UN Refugee Agency – www.unhcr.org

UNICEF – www.unicef.org

Médecins Sans Frontières – Doctors Without Borders – www.msf.org

International Red Cross – www.icrc.org/en

La lineup di UMFU, United Musicians For Ukraine

VOCALS

Marina Ammouri

Lee Small (Lionheart, Sweet)

Björn Strid (Soilwork, Night Flight Orchestra)

Doogie White (ex. Yngwie Malmsteen)

Nina Söderquist

Erik Mårtensson (Eclipse)

Mats Levén (Prins Svart, Vandenberg)

Daniel Vargas (Adellaide)

Jakob Samuel (ex. The Poodles)

Joacim Cans (HammerFall)

Thomas Wikström (Therion)

KEYBORDS:

Mic Michaeli (Europe)

GUITAR:

Pontus Norgren (HammerFall)

Staffan Österlind (From The Sky, Paul Di’Anno)

Simon Johansson (Wolf)

BASS:

Pontus Egberg (King Diamond, Wolf)

DRUMS:

Johan Koleberg (Wolf)

Johan Norgren (Vikingarna)

RECORDING:

Produced by Pontus Egberg

Recorded at SolnaSound Studios and various studios around the world

Mixed by Pontus Norgren at Damage Done Studio

Mastered by Claes Persson

Video edited by Pontus Egberg