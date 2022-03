Eddie Vedder: pubblicato il video di "Invincible" realizzato con la NASA. Guardalo qui

Eddie Vedder ha pubblicato il video di Invincible, il brano che apre il suo nuovo album solista Earthling.

Il videoclip, un vero e proprio cortometraggio, è stato realizzato dal rocker insieme alla NASA. Il testo del brano si adatta perfettamente alle immagini selezionate dall'agenzia spaziale statunitense che mostrano i test e i rendering dei veicoli spaziali che saranno impegnati nei prossimi nelle missioni esplorative verso la Luna e Marte.

La missione Artemis I è la prima di una serie di missioni che hanno come obiettivo quello di riportare l'uomo sulla Luna per i prossimi decenni.

Il testo del brano di Eddie Vedder sembra descrivere perfettamente le fasi preliminari del lancio della missione:

"Can you hear? / Are we clear? / Cleared for liftoff / Takeoff / For making reverberations / Are we affirmative / no negatory"

Potete sentirci? Ci sentite bene? Autorizzato al decollo. Decollo...

Il nuovo album di Eddie Vedder, che segue la pubblicazione della colonna sonora scritta per il film Flag Day di Sean Penn, è prodotto da Andrew Watt, ex chitarrista dei California Breed e produttore dell'ultimo album di Ozzy Osbourne Ordinary Man che gli è valso un Grammy come Produttore dell'Anno 2021. Nella lineup che esegue il brano compaiono anche Chad Smith e Josh Klinghoffer.



TRACKLIST:

“Invincible”

“Long Way”

“Power of Right”

“Brother the Cloud”

“Fallout Today”

“The Dark”

“The Haves”

“Good and Evil”

“Rose of Jericho”

“Try”

“Picture”

“Mrs. Mills”

“On My Way”